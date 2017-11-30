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61-летний директор предприятия в Бресте подозревается в коррупции

30.11.2017 - 15:23

Новости Беларуси. Директора одного из предприятий Бреста подозревают в коррупции.

По информации УСК по Брестской области, 61-летний мужчина два с половиной года: с марта 2012 по сентябрь 2014 года давал указания бухгалтерам организации о начислении ему необоснованных премий.

Из-за данных указаний предприятие получило ущерб на сумму более 20 тысяч рублей. На имущество директора наложен арест.

Данные действия квалифицированы по статье УК «превышение служебных полномочий». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

К мужчине применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Накануне стало известно о том, что главный металлург МТЗ задержан с поличным при получении взятки от украинских партнеров.

Посредником выступал его сын – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: СК

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