74-летняя женщина попала под колеса автобуса в Столинском районе

Новости Беларуси. В Столинском районе автобус сбил женщину.
По информации ГАИ Брестской области, столкновение произошло утром 18 января.
За рулем транспортного средства ПАЗ находился 62-летний водитель. На закруглении проезжей части автобус совершил наезд на 74-летнюю пенсионерку, которая шла в попутном направлении по краю дороги.
Фото: ГАИ Брестской области
Женщина была доставлена в медучреждение с травмами. Пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами.
Проводится проверка.
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