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74-летняя женщина попала под колеса автобуса в Столинском районе

19.01.2018 - 14:41

Новости Беларуси. В Столинском районе автобус сбил женщину.

По информации ГАИ Брестской области, столкновение произошло утром 18 января.

За рулем транспортного средства ПАЗ находился 62-летний водитель. На закруглении проезжей части автобус совершил наезд на 74-летнюю пенсионерку, которая шла в попутном направлении по краю дороги.

Фото: ГАИ Брестской области

Женщина была доставлена в медучреждение с травмами. Пострадавшая не была обозначена световозвращающими элементами.

Проводится проверка.

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Фото: ГАИ Брестской области

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