﻿ 84-летнего мужчину задержали по подозрению в насилии над малолетней девочкой в Пружанах | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

84-летнего мужчину задержали по подозрению в насилии над малолетней девочкой в Пружанах

01.02.2018 - 18:18

Новости Беларуси. В Пружанах задержали 84-летнего мужчину по подозрению в педофилии.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, по предварительным данным, 19 января в одном из общежитий Пружан пожилой мужчина совершил насильственные действия в отношении девочки, которая не достигла 14-летнего возраста.

Ребенок проживал вместе с родителями в этом же общежитии. Несовершеннолетняя рассказала семье о произошедшем. Взрослые сообщили правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 13 лет.

Мужчину задержали.

В середине декабря 2017 года в Минске был вынесен приговор многодетному отцу.

Мужчина насиловал дочерей и падчерицу – здесь подробнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: УСК по Брестской области
Житель Берёзовского района более 20 лет насиловал девочек. 41-летний мужчина предстанет перед судом
Изображение носит иллюстративный характер
Он совершил два нападения на 11-летних девочек. В Могилевской области ищут педофила
Вынесен приговор: многодетный отец из Минска несколько лет насиловал дочерей и падчерицу
Суд на педофилами из Витебска: мужчины приговорены к 16 годам лишения свободы
УВД: в Кобрине задержали россиянина, подозреваемого в педофилии
Отца подозревают в изнасиловании дочери: подробности шокирующей истории в Ляховичах
«С начала 2016 года 31-летний житель Шумилино неоднократно вступал в интимные отношения с мальчиками 14-15 лет»
«С начала 2016 года 31-летний житель Шумилино неоднократно вступал в интимные отношения с мальчиками 14-15 лет»
Житель Шумилино задержан за совращение мальчиков-подростков: с жертвами он знакомился в соцсетях
Житель Шумилино задержан за совращение мальчиков-подростков: с жертвами он знакомился в соцсетях
Все новости по теме Педофилия
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru