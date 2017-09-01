«Белая Вежа-2017» откроется постановкой «Пинская шляхта» в исполнении актеров Купаловского театра

Новости Беларуси. Около 30 постановок и коллективы из 14 стран – международный фестиваль театров «Белая вежа» в 2017 году обещает быть поистине масштабным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В афише – уличные, музыкальные, хореографические, экспериментальные и кукольные постановки.
Всего зрители увидят в Бресте представления на 10 языках. Впервые на фестивале представит свое творчество труппа из Македонии. Желающих выступить на брестских театральных подмостках было в несколько раз больше, экспертный совет выбрал самые достойные.
Александр Козак, директор фестиваля «Белая Вежа»:
Этот фестиваль мы решили сделать так от многообразия различных форм театров душевной гармонии.
И поэтому собраны спектакли, которые в мире уже завоевали определенный авторитет.
Откроют фестиваль 8 сентября артисты Национального академического драматического театра имени Янки Купалы постановкой «Пинская шляхта». В программе также есть и три уличных представления на главной площади города.