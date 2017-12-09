﻿ Благодаря прямой линии с властью многодетной маме из Дрогичинского района удалось вернуть себе дом | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Благодаря прямой линии с властью многодетной маме из Дрогичинского района удалось вернуть себе дом

09.12.2017 - 18:41

Новости Беларуси. Чиновники на местах должны быть внимательнее к проблемам населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Все они решаемы, причем, большинство – достаточно оперативно. Злободневные вопросы на приеме в Дрогичине рассматривал председатель Брестского облисполкома.

И словно камень с души. А потом и улыбка. Марина Рыбак – многодетная мама. До декретного отпуска работала дояркой. Сейчас воспитывает четверых детей. В доме, который раньше принадлежал сельхозпредприятию. А теперь перешел на баланс местного ЖКХ.  

Марина Рыбак, житель агрогородка Детковичи:
Муж уволился с колхоза. Нам председатель сказал освободить дом. Сразу начала волноваться, куда я с детьми пойду – на улицу? В ЖКХ обращалась – ничего не объяснили. Пришлось к губернатору обратиться.

Не только внесли ясность, но и растолковали, какие для семьи есть льготы. Следующую проблему разбирают еще глубже – на карте все как на ладони.  

И как показывает практика таких приемов, чаще просят не для себя, а за целую деревню или микрорайон.  

Пётр Бутрим, СТВ:
Болевые точки города,а это в первую очередь дороги, особенно заметны после дождя. Жители этой улицы мучаются уже не первый год. А ведь подсыпали дорогу буквально несколько недель назад.

Ямы подровняли, привели в порядок, но почему-то только треть из 800 метров. В остальном же...

Валентина Брич, житель Дрогичина:
Дождь пройдет – воды по колено. Посередине – болото. Глина – хоть куклы лепи. Никакого ни гравия нет, ни щебенки.

Благоустройство улиц и ремонт дорог как обычно в топе обращений. Поэтому подходить к их решению надо в первую очередь и с умом. С новой стратегией определились не выходя из кабинета. Какой маршрут преобразят следующим теперь решать горожанам.

Александр Онисько, начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Дрогичинского райисполкома:
При участии населения определять первостепенные объекты, которые требуют ремонта, и не распылять бюджетные деньги на проведение частичных ямочных ремонтов, а определить несколько основных объектов, которыми целенаправленно заниматься в течение года.

Тем более, что расходы в таком случае не станут больше.  Вот так на местах, и только сообща, должна решаться львиная доля всех вопросов. 

Благодаря прямой линии с властью многодетной маме из Дрогичинского района удалось вернуть себе дом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мингорисполком и облисполкомы 9 декабря проведут прямые телефонные линии
Мингорисполком и облисполкомы 9 декабря проведут прямые телефонные линии
Работа с обращениями граждан – задача всей вертикали власти
Работа с обращениями граждан – задача всей вертикали власти
Прямые линии помогли жителям деревни Тевли решить проблему с обустройством автобусной остановки
Прямые линии помогли жителям деревни Тевли решить проблему с обустройством автобусной остановки
После ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды
В Дзержинске после ремонта дороги на улице Островского вода топит огороды
Ремонт водопроводных и канализационных труб, сухие деревья возле домов: какие проблемы помог решить прямой диалог с властью в Могилёве?
Ремонт водопроводных и канализационных труб, сухие деревья возле домов: какие проблемы помог решить прямой диалог с властью в Могилёве?
Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на школьном стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня субботние прямые линии в Бресте?
Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?
Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города
Проблемы и их решение: сегодня прошла встреча председателя Брестского горисполкома с жителями города
Анатолий Исаченко провел прием граждан в Узденском районе 18 октября
Анатолий Исаченко провел прием граждан в Узденском районе 18 октября
Все новости по теме Прием граждан
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru