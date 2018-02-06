﻿ «Боимся, конечно, вечером ходить». В Малоритском районе волки вплотную подходят к домам людей | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Боимся, конечно, вечером ходить». В Малоритском районе волки вплотную подходят к домам людей

06.02.2018 - 23:59

Новости Беларуси. Волки облюбовали приграничную зону в Малоритском районе. Охотники бьют тревогу: с начала зимы пришлось ликвидировать несколько особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш корреспондент Петр Бутрим отправился по следам зверя.

Николай Гаврилюк охотник, но этой зимой еще и следопыт. Мужчина ежедневно обходит окрестные леса в поисках самого серого или его следов. Чаще в одиночку, чтобы не спугнуть.

Николай Гаврилюк, охотник Олтушского охотничьего хозяйства:
По следу, по следу, петляли по полю, то по лесу. И довел вот сюда вот. Они вошли в лес. Я там объехал машиной, где можно, остальное пешком обошел.

А дальше, что называется, дело техники. Охотникам тогда удалось пристрелить двоих. Иначе никак – уж очень близко волки стали подходить к домам сельчан.

Сергей Козак, егерь Олтушского охотничьего хозяйства:
Все ходят по грибы. Ну неизвестно, что у него в голове – это дикий зверь, это волк.

Петр Наумчик на хуторе живет один. До ближайшей деревни километра четыре. Волки здесь бывают не реже почтальона. О нежданных гостях хозяин узнает по лаю псов. Те же далеко от дома не отходят – их предшественника сгубили именно волки.

Петр Наумчик, житель хутора Чемерынь:
Только стемнеет, то в лес брешут, то сюда (тут кукуруза была) тоже все время брешут. А они ж как ходят: с одной стороны зайдут. У меня одну собаку забрали, но это уже давно.

Неподалеку от жилых домов охотники замечали даже лежки зверя.

Петр Бутрим, СТВ:
Свежими следами хищника буквально в сотне метров от хутора здесь уже никого не удивишь.

Волк, причем крупный, по всей вероятности пробегал здесь совсем недавно – вчера, а может даже сегодня утром.

Анна Сымоник, жительница деревни Заозерное:
Боимся, конечно, вечером ходить. Боимся, раз молва пошла. И за животных, и так если куда вечером по деревне пойти, тоже опасно.

В последний раз в этих местах волки активно хозяйничали лет десять назад. Сейчас хищники облюбовали пограничную полосу.

Степан Николайчук, директор Малоритской районной организации ОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Проще сейчас им уйти в погранполосу и там отлежаться. Где фактор беспокойства наименьший, вот ему там и питание, и все.

Свежа в памяти похожая история. В соседнем районе прошлой зимой серый хищник загрыз целых два десятка собак.

Подробнее о тех событиях здесь.

«Боимся, конечно, вечером ходить». В Малоритском районе волки вплотную подходят к домам людей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ
На реке под Барановичами остались зимовать 50 лебедей. Репортаж СТВ
Оперативники более часа проламывали лёд: видео спасения лося в Брагине
Оперативники более часа проламывали лёд: видео спасения лося в Брагине
Фото: УВД Гомельского облисполкома
В Брагинском районе милиционеры спасли провалившегося под лед лося: фотофакт
Норвегия планирует закрыть все фермы по производству меха
Норвегия планирует закрыть все фермы по производству меха
Волк Михась за неделю побывал на юге Беларуси, в Польше, Украине: в «Беловежской пуще» продолжают эксперимент с GPS-ошейниками
Волк Михась за неделю побывал на юге Беларуси, в Польше, Украине: в «Беловежской пуще» продолжают эксперимент с GPS-ошейниками
Публичная жизнь волков. В «Беловежской пуще» ученые при помощи GPS-ошейников наблюдают за передвижением и питанием хищников
Публичная жизнь волков. В «Беловежской пуще» ученые при помощи GPS-ошейников наблюдают за передвижением и питанием хищников
Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя
Полсотни особей обошлись в 100 тысяч рублей: на севере Беларуси восстанавливают популяцию благородного оленя
«Есть договоренность с собственниками оленьих ферм о том, что они дадут в пределах 200 оленей для расселения на Витебщине»
«Есть договоренность с собственниками оленьих ферм о том, что они дадут в пределах 200 оленей для расселения на Витебщине»
Все новости по теме Дикие животные, Необычное
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru