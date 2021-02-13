Брестские делегаты поделились впечатлениями после ВНС: получилось построить диалог
Новости Беларуси. В Минске завершило работу Всебелорусское народное собрание. Делегаты возвращаются в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь им предстоит выполнить еще одну задачу, поставленную перед ними лично Президентом: рассказать об особенностях большого разговора.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вернитесь, пожалуйста, домой и доложите людям о наших решениях. И даже не столько о решениях, а об этом внутреннем накале. Тот дух передайте людям, чтобы они понимали. Нас прежде всего должны понять люди, которые направили нас сюда. Но если к этому еще заблудшие подключатся, будет очень хорошо. Те, кто сегодня сидят там, и находятся некоторые здесь за копейки, за рубли, за зеленые и прочее – нам их будет сегодня очень сложно перетащить на свою сторону, хотя мы от этого не должны отказываться. Еще одно впечатление – это уже моя вина, всех нас, руководства – мы очень редко проводим подобные и, может быть, менее масштабные форумы (подробнее здесь).
Дорога домой для брестчан оказалась одной из самых длинных – почти 350 километров. Обычно такой путь из Минска занимает порядка четырех часов, но снежная дорога выиграла у делегатов еще почти три часа. Это не отразилось на общем настроении. Из первых уст главные решения Всебелорусского народного собрания в коллективах услышат уже в понедельник.
Карина Базан, студентка Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:
Добрались хорошо, но из-за погодных условий дорога немного задержалась. Во Всебелорусском народном собрании я участвовала впервые, для меня это очень почетно и значимо. Меня в первую очередь волновала социальная структура и структура образования. Также немаловажна была экономика.
Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:
Куча впечатлений, много эмоций от происходящего в зале, от выступлений спикеров. Я думаю, в любом случае получилось построить диалог. Все сферы были затронуты, и в каждом выступлении можно было увидеть то зерно рациональное, что можно почерпнуть и что будет в ближайшие пять лет. Меня интересовали молодежная политика и образование, развитие, как будет продолжаться патриотическое воспитание молодежи.
В родной город делегаты вернулись около полуночи. Впервые за целое десятилетие в Бресте на два дня погасли фонари на пешеходной улице Советской. Причина уважительная – известный на всю Беларусь фонарщик стал делегатом ВНС. Но уже этим субботним вечером огни в городе снова зажгутся.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
«Сейчас для нанимателя важен не уровень образования, а уровень компетенции»
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас для нанимателя важен не уровень образования, а уровень компетенции и насколько этот работник, специалист, будет востребован и полезен.
Алена Сырова, ведущая:
На корочку уже никто не смотрит?
Сергей Сивец:
Абсолютно. Применительно к юристам. Да, юристов действительно много по диплому, а специалистов не так много.
Целевое направление в вузы. Какие изменения планируются в 2021 году?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как и в любой специальности, практика решает все.
Сергей Сивец:
Которая будет эффективна в своей профессии, своей специальности.
Кирилл Казаков:
Журналист, не работающий с первого курса, это не журналист?
Сергей Сивец:
Рынок труда очень мобилен. Сегодня нельзя сказать, что через пять лет эта же когорта специалистов будет востребована на рынке труда. Поэтому система образования тоже должна быть мобильна. Она должна соответствовать велениям времени и заказу.
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