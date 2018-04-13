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Брестские пограничники задержали более 90 килограммов гашиша

13.04.2018 - 14:27

Новости Беларуси. Брестские пограничники предотвратили ввоз в Беларусь крупной партии гашиша.  

Как сообщает Госпогранкомитет, 28-летний житель Брестского района ехал из Польши и выбрал для въезда в Беларусь зелёный коридор. Во время погранконтроля служебная собака отреагировала на автомобиль.  

Вместе с сотрудниками таможни пограничники провели специальный досмотр Volkswagen. В багажнике машины был найден тайник, в котором находились 12 прямоугольных брикетов с веществом растительного происхождения общей массой 92 килограмма.  

Эксперты заключили, что вещество является гашишем. Наркотики изъяты.  

12 апреля в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.  

Зимой 2018 года белорусские таможенники пресекли попытку ввоза марихуаны в страну.  

Подозреваемый сказал, что найденное вещество – почечуйная трава (подробнее здесь).  

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

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