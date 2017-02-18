новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Черный бизнес по-столински: кто и зачем убивает лесные экосистемы

18.02.2017 - 20:43

Новости Беларуси. В одном из самых аграрных уголков Беларуси фермеры увлеклись незаконным перемещением плодородного слоя почвы из леса в собственные угодья. В том, что браконьеры обворовывают не только себя, но и будущие поколения, убедились в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Сыса, начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира: 
Как у нас в районе говорят фермеры – в этот почвогрунт, даже если в него палку воткнуть, она будет расти.

О том, что питательный грунт для овощей собственного огорода можно не покупать, а взять даром из леса, смекнули многие и уже давно.

Такие распаханные опушки в Столинском районе накануне сезона появляются как грибы после дождя. Порой плодородную лесную почву смело копают даже средь бела дня.

Петр Бутрим, СТВ:
Этот участок теперь больше похож на артиллерийский полигон. Плодородный слой почвы нарушители варварским способом успели снять с 40 квадратных метров леса. Просеивали и вывозили вот в таких мешках. Однако до огородов они так и не доехали.

Нерадивых фермеров все же удалось задержать. Ущерб экологии оценен в 900 рублей штрафа.

Однако в местной природоохране уверены: такие меры браконьеров, как правило, не останавливают. Проблема в одном из самых аграрных уголков Беларуси существует уже не первый год.

Геннадий Сыса:
Получается, что самый плодородный слой, хороший, на котором все растет, снимается. И в дальнейшем, если не производить рекультивацию, здесь ничего не вырастет.

Михаил Быба выращивает помидоры и огурцы почти 10. Сегодня почвогрунт закупает целыми тоннами, за такими объемами в лес не пойдешь. Хотя сам фермер признается: не так давно тоже нарушал закон.

Михаил Быба, фермер:
Я на поле брал, агроном остановил. Сказал, вызовет природоохрану. Природоохрана приехала, оштрафовала.

Добычу плодородного грунта не иначе как «черным бизнесом по-столински» не назовешь. По продажам на местном заводе такой промысел особо не бьет, но от него гибнет экосистема и сильно страдают лесные насаждения.

В то время, когда буквально под боком – огромное производство торфяных субстратов.

Михаил Шут, директор предприятия по переработке торфа:
С большими коммерсантами проблем нет, а вот кто маленький, они идут. Проще накопать в лесу, в деревне, чем приехать купить. Но мы открыли свои площадки также в деревне Ольшаны. Уже наш грунт пошел, уже востребован.

На завод, который работает чуть больше года, последняя надежда. Искоренить нелегальный промысел в лесу, где фотоловушки на каждом дереве не повесишь, другими способами пока не получается.

А ущерб природе растет с каждым сельскохозяйственным сезоном.

Черный бизнес по-столински: кто и зачем убивает лесные экосистемы
Черный бизнес по-столински: кто и зачем убивает лесные экосистемы
Фото. Черный бизнес по-столински: кто и зачем убивает лесные экосистемы
Черный бизнес по-столински: кто и зачем убивает лесные экосистемы
Фото. Черный бизнес по-столински: кто и зачем убивает лесные экосистемы
Черный бизнес по-столински: кто и зачем убивает лесные экосистемы
Фото. Черный бизнес по-столински: кто и зачем убивает лесные экосистемы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Всё об экологии Минска: чем дышат жители и что будут делать с мусором?
Построят ли в Минске мусоросжигающий завод: приезжали инвесторы, предложены две площадки
На минской ТЭЦ-4 превышений ПДК не выявляют уже несколько лет
Воздух Минска на 85% загрязняет транспорт
Откуда ветер дует: почему в северной части Минска так много смога
Откуда ветер дует: почему в северной части Минска так много смога
Количество парниковых выбросов Беларусь планирует сокращать на 1,5 млн тонн ежегодно
Количество парниковых выбросов Беларусь планирует сокращать на 1,5 млн тонн ежегодно
Чем больна Свислочь и как её будут лечить: всё об очистке реки в Минске
Очистка Свислочи в Минске: что будут делать с илом?
Все новости по теме Экологическая обстановка в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru