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«Нужны новые подходы». Какие темы обсуждают на XIV Международном медиафоруме в Бресте

23.05.2019 - 21:31

Новости Беларуси. Журналисту в трех соснах не видеть леса – тест на профпригодность. 23 мая в Бресте начал работу Международный медиафорум «Партнерство во имя будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Редакторы, репортеры, владельцы СМИ из 25 стран обсуждают роль журналистики в содействии взаимопониманию между странами и народами. Форум проходит уже в 14-й раз, но впервые не в Минске. Роль региональных связей растет. Опять же – спасибо прессе и интернету.

Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям медиафору, отметив символичность того, «что в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков местом проведения форума выбран Брест – город, который мужественно принял на себя первые удары врага».

Корреспондент Петр Бутрим о том, что обсуждают участники проекта.

Эдил Осмонбетов на Белорусском международном медиафоруме впервые. Эксперт-политолог работает на телевидении Кыргызстана. Одна из грядущих часовых программ будет посвящена нашей стране. Автора тревожит, что Беларусь и Кыргызстан вот уже 30 лет постепенно теряют связи. А все потому, что информацию друг о друге зачастую получают от третьего, не всегда надежного источника.

Эдил Осмонбетов, эксперт по международным вопросам (Кыргызстан):
Сейчас, когда идет глобализация, очень серьезный вопрос – информационная безопасность, кибербезопасность. И огромное количество фейков, материалов, которые не соответствуют действительности. К сожалению, огромное количество внешних сил и людей, которые пользуются информацией и наносят удар по государственным институтам, по идеологии в какой-то мере.   

А вот Арам Ананян на форуме частый гость. По мнению опытного журналиста, медиасреда в целом стала более конкурентной и сделала всех игроков сильнее. Теперь ничего не остается, как мыслить на несколько шагов вперед.

Арам Ананян, директор информационного агентства (Армения):
Сегодняшний рынок медиауслуг полностью занят. Занят и завтрашний. То есть, чтобы победить в конкурентной борьбе, нам надо смотреть на тот медиаконтент, который будет существовать послезавтра.

Недаром форум так и называется – «Партнерство во имя будущего».

Еще одна важная тема – растущее влияние блогов и особенно социальных сетей. Ведь сегодня с помощью короткого поста в интернете можно легко привлечь внимание миллионов. Пришло время, когда ньюсмейкером может стать каждый.

Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Россия):
Нужны новые подходы, появляются новые возможности. Сегодня даже появляется необходимость нового языка, которым мы должны говорить с потребителем. Пользователь «Твиттера» не воспримет три страницы пресс-релиза, написанные казенным языком.

Четыре площадки собрали больше двухсот профессионалов из пишущей и снимающей братии. География нынешнего медиафорума – 25 стран – от Китая и Монголии до Кубы и США. Несмотря на расстояния, многие проблемы общие, уверен именитый теледокументалист из Великобритании.

Филип Армстронг-Дампьер, участник форума (Великобритания):
Мы сейчас оказались в ситуации, когда телевидение – это не два-три канала. Сегодня речь идет о сотнях каналов. Кроме этого, люди активно пользуются соцсетями и другими инструментами. Поэтому как никогда актуальны вопросы – как привлечь внимание читателей и зрителей, как бороться за их время? Мне интересно, как это происходит у вас. 

Кстати, интересна гостю не только кухня крупных изданий, но и скромных – уровня районных газет. Их судьба по-прежнему вызывает тревогу – тиражи стремительно падают. Многие уже перешли на интернет-рельсы. Но есть ли иной способ остаться на плаву?

Светлана Коломиец, главный редактор газеты:
Говорили о блогерах, о возможности развивать на базе региональных СМИ, искать людей молодых, активных, которые могут вести свои блоги, но и при этом быть штатными работниками районной газеты.

Дискутировать о будущем медиа в Бресте будут два дня. 24 мая свою работу начнет «Летняя школа журналистики» с участием разного калибра медиаперсон.

Люди в материале: Эдил Осмонбетов, Арам Ананян, Алексей Волин, Игорь Луцкий, Филип Армстронг-Дампьер
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