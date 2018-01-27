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«Чтобы они не уходили в прошлое». Девушка из Украины создает букварь с персонажами белорусской мифологии

27.01.2018 - 16:23

Новости Беларуси. В год 400-летия главной книги всех первоклашек подросток из Украины мечтает издать собственный «Букварь» на белорусском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изучать по нему алфавит дети смогут с помощью героев нашей мифологии.

Мария Шульская, учащаяся Кобринского политехнического колледжа: 
В мифологии во многих странах огонь описывается по-разному. Но в белорусской это маленький старичок, живущий под землей.

В тайны белорусской мифологии Маша Шульская погрузилась три года назад, как только переехала с семьей из Одесской области в белорусскую глубинку. А следом родилась идея с помощью рисунков рассказать детям о героях мифов.

Мария Шульская: 
Да, я смотрела книги. Мне давали вот такие книги, большие тома. Там было описано, но более научным языком. И только описание их, там не было картинок. Ребенку интересно взяв книгу в первую очередь посмотреть иллюстрации, а уже потом прочитать содержание этой книги. Я решила: почему бы не нарисовать таких героев.

Петр Бутрим, СТВ:
А уже на их основе, как альтернативу книге для взрослых, сделать из Ужалки, Зазоуки, Лазника и других малоизвестных героев белорусской мифологии необычный букварь. Не только c описанием, но и иллюстрациями.

Задумку поддержали и в колледже – Мария учится на художника-оформителя. Творческие искания начались буквально на следующий день.

Ирина Гулюта, преподаватель Кобринского политехнического колледжа:
Надо, чтобы засветилось, выразительнее глазки сделать. И вот тут падающую тень сделать можно.

В общее дело, начатое Марией, втянулись все – мастер, библиотекарь, преподаватели по рисунку, композиции и другим предметам. Спустя три месяца готовы полтора десятка ярких персонажей.

Ирина Гулюта:
Во-первых, мне кажется, они должны быть доступны, с белорусским характером, с белорусским орнаментом. И именно черты лица Маша выполняет, которые характерны белорусам. И именно Полесье.

Сама же юная автор настаивает: важно Букварь не только грамотно нарисовать, но и издать для широкой публики маленьких белорусов.

Мария Шульская:
Не так важен тот букварь – их много. А вот мифы… Чтобы они не уходили в прошлое, не затерялись где-то. Чтобы они возрождались в мыслях детей. А потом и будущего поколения.

А там, говорит Мария, можно замахнуться и на полноценный мультфильм, с уже готовыми, и главное своими героями.

«Чтобы они не уходили в прошлое». Девушка из Украины создает букварь с персонажами белорусской мифологии

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