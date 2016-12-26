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Цветы и лампады в память о жертвах крушения Ту-154 несут к Генеральному консульству России в Бресте

26.12.2016 - 13:41

Новости Беларуси. Цветы и лампады несут к Генеральному консульству России в Бресте. В книге памяти уже несколько десятков записей – это слова поддержки и скорби людей, в сердцах которых трагедия в России откликнулась болью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Бреста:
Нам, музыкантам, а мы представляем Брестский музыкальный колледж, вдвойне, наверное, обидно, что среди погибших большинство – музыканты, наши коллеги, участники такого легендарного и прославленного ансамбля имени Александрова.

Когда на благое дело летят. Просто поздравить, порадовать людей, это очень, конечно, печально и трагично.

Москва высоко ценит тот факт, что Беларусь скорбит вместе с россиянами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это очень важно и лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего Союза», – сказал Песков.

Цветы и лампады в память о жертвах крушения Ту-154 несут к Генеральному консульству России в Бресте

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