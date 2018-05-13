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Диего Марадона может возглавить брестское «Динамо»?

13.05.2018 - 15:58

Новости Беларуси. Диего Марадона может стать главным тренером брестского «Динамо». Об этом сообщает Clarín.  

14 мая, по информации издания, агент 57-летнего тренера встретится с президентом брестского клуба и обсудит вопрос сотрудничества.  

Сейчас выбирается лучший вариант работы для аргентинского тренера. По словам его агента, учитывается буквально всё: от погоды до уровня команды.  

По сведениям Corriere della Sera, Марадона получил предложение от двух белорусских клубов, а также из Турции, Кувейта и Саудовской Аравии.  

Представители брестского футбольного клуба «Динамо».не комментируют информацию о возможном сотрудничестве с аргентинским специалистом.  

На неделе стало известно, что Латал покидает клуб  

Фото: facebook.com/DiegoMaradonaOficial

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