новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Думаю, что к концу года это будет порядка 300 тонн: белорусское мороженое будут поставлять в Китай

17.06.2017 - 16:00

Новости Беларуси. Белорусское мороженое на прилавках Китая. Сладкое лакомство в Поднебесную впервые поставит крупнейшее белорусское предприятие «Санта Бремор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая партия отправится уже в июле.

Ассортимент самый широкий, более 50 видов десерта – эскимо, фруктовый лед, многослойные рулеты. В сутки цех выпускает 60 тонн готовой продукции.

Сергей Недбайлов, директор СП «Санта Бремор» ООО:
Буквально в июле пойдет первый контейнер нашего, белорусского мороженного в Китайскую Республику.

По нашим планам и договоренностям я думаю, что к концу года это будет порядка 300 тонн.

Олеся Елина, начальник отдела маркетинга СП «Санта Бремор» ООО:
Сейчас у нас есть проект, который называется «Беловежская сказка».Мы выпускаем его для российского рынка, и там было четкое понимание спецификации продукта, который нужен для рынка в текущий момент. Определенный вид продукта – стакан, ванильное мороженное с определенным вкусом, цена была установлена.

Постепенно предприятие завоевывает и зарубежные вкусы. В 2017 году наше мороженое попробовали в Канаде, едят его также в Израиле и Грузии.

Но только 10 % от производства отправляется на экспорт.

Главными покупателями прохладного лакомства остаются белорусы.

Думаю, что к концу года это будет порядка 300 тонн: белорусское мороженое будут поставлять в Китай

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусский сливочный пломбир попробуют в России, Израиле, Канаде и Грузии
Белорусский сливочный пломбир попробуют в России, Израиле, Канаде и Грузии
Нацелены на квартиру: стартовал 29 тур игры «Удача в придачу» от «Евроопт»
Нацелены на квартиру: стартовал 29 тур игры «Удача в придачу» от «Евроопт»
Я самая счастливая женщина и благодарна «Евроопту»: итоги 27 тура «Удача в придачу»
Я самая счастливая женщина и благодарна «Евроопту»: итоги 27 тура «Удача в придачу»
Бесплатно сходить на концерт Валерии и Колдуна: «Евроопт» подарил 11 тысяч билетов
Бесплатно сходить на концерт Валерии и Колдуна: «Евроопт» подарил 11 тысяч билетов
«Молочный мир» везет домой две золотые и серебряную медали «Продэкспо-2017», а так же дипломы «Лучший вкус»
«Молочный мир» везет домой две золотые и серебряную медали «Продэкспо-2017», а так же дипломы «Лучший вкус»
Белорусское – это уже бренд: какой продукт выбрали дегустаторы конкурса «Лучший вкус» на «ПродЭкспо-2017»
Белорусское – это уже бренд: какой продукт выбрали дегустаторы конкурса «Лучший вкус» на «ПродЭкспо-2017»
«В шаге от мегаудачи!»: «Евроопт» вручает подарки тем, кто не смог выиграть квартиру в Минске
«В шаге от мегаудачи!»: «Евроопт» вручает подарки тем, кто не смог выиграть квартиру в Минске
Что такое юань, капитализация и доход: уроки финансовой грамотности для школьников от «Белагропромбанка»
Что такое юань, капитализация и доход: уроки финансовой грамотности для школьников от «Белагропромбанка»
Все новости по теме Реклама
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru