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Два мотоцикла столкнулись в Каменецком районе: один водитель оказался бесправником, второй – в нетрезвом состоянии

02.10.2017 - 18:50

Новости Беларуси. 1 октября ночью в Каменецком районе произошло лобовое столкновение двух мотоциклов.

ГАИ УВД Брестского облисполкома, два водителя: 19 и 34 лет и 32-летняя пассажирка были травмированы. Их обнаружили на гравийной дороге почти через семь часов после столкновения. Пострадавшие были госпитализированы.

В результате проверки оказалось, что один из водителей был лишен прав управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же мужчина привлекался к ответственности за управление ТС в нетрезвом состоянии.

Второй водитель оказался бесправником.

Участники аварии ехали в темное время суток без включенного света фар и без шлемов.

Проводится проверка.

Несколько лет назад подобная авария произошла в Дрогичине.

Два 17-летних мотоциклиста-бесправника столкнулись лоб в лоб – здесь подробнее.

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