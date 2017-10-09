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Два пассажирских поезда столкнулись с грузовиком под Барановичами: водитель автомобиля уже привлекался к ответственности за такое нарушение

09.10.2017 - 12:41

Новости Беларуси. Днем 8 сентября два пассажирских поезда столкнулись с грузовиком в Барановичском районе.

По информации МЧС, ДТП произошло на железнодорожном переезде. Пассажирский поезд «Брест-Минск» столкнулся с прицепом грузовика, который перевозил корнеплоды, после чего его выбросило на встречный путь, где он попал под второй поезд «Минск-Брест».

В результате аварии никто не пострадал.

Оба состава получили механические повреждения, а железнодорожные пути не были повреждены.

Части прицепа извлекли из-под поездов. Движение было восстановлено в течение трех часов.

По информации ГАИ Брестской области, за рулем находился 29-летний житель Барановичей. Он выехал на красный сигнал светофора.

По факту ДТП проводится проверка.

Известно, что летом нынешнего года водитель грузовика привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного нарушения.

На минувшей неделе во Владимирской области поезд и пассажирский автобус столкнулись на железнодорожном переезде: 16 человек погибли – здесь подробнее.

Фото: gaibrest.by
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