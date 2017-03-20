новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Дважды за полчаса 29-летний водитель попался за превышение скорости в Бресте

20.03.2017 - 10:37

Новости Беларуси. Водитель Volvo дважды за полчаса превысил скоростной режим. Как рассказали в ГАИ Брестской области, в первый раз 29-летний водитель разогнался в городе выше положенного на 29 км/ч. В отношении лихача составили административный протокол. Оплатив штраф на месте, мужчина поехал дальше.

Не прошло и получаса, лихача вновь задержали. Он двигался со скоростью 90 км/ч при разрешенных 60 км/ч. За повторное нарушение водителю грозит лишение права управления транспортным средством.

Читайте по теме: 72-летний лихач из Дании погиб в ДТП в Столинском районе (здесь подробнее).

Брест

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Видеофакт: норвежского лыжника Мартина Сундбю сбил снегоход, но он все равно выиграл гонку
Видеофакт: норвежского лыжника Мартина Сундбю сбил снегоход, но он все равно выиграл гонку
Роберт Келли во время того самого интервью
Я жена Роба, а не няня: семья политолога о том, как едва не сорвала прямой эфир
Ястреб-осоед 29 августа посетил Белорусский клуб биатлона
Ястреб-осоед 29 августа посетил Белорусский клуб биатлона
Норвежец застрял в туалете при попытке найти телефон друга
Норвежец застрял в туалете при попытке найти телефон друга
Французскую собаку-ябеду оценили 8,5 миллионов человек
Французскую собаку-ябеду оценили 8,5 миллионов человек
Пассажиры поезда в Австралии вызвали полицию, чтобы помочь питону
Пассажиры поезда в Австралии вызвали полицию, чтобы помочь питону
Фокусник в прямом эфире гвоздем пробил руку ведущей
Фокусник в прямом эфире гвоздем пробил руку ведущей
В Индии отличницу арестовали из-за ошибки в названии предмета
Все новости по теме Курьезы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru