новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Дворец Пусловских в Коссово: памятник архитектуры Беларуси XIX века

17.05.2017 - 14:20

Полтора века назад здесь кипела жизнь аристократических особ. Казалось бы, только в легенде мог существовать такой могущественный замок, именуемый «рыцарской грезой» – Дворец Пусловских.

Удивительная история города Коссово Ивацевичского района Бресткой области начинается с 1821 года, когда небольшое поместье в местечке Коссово закупает граф Войцех Пусловский. Он не только вдыхает в экономическую жизнь селения новые силы, основывает там ковровую фабрику, но и преображает культурную и религиозную жизнь окрестностей.

Построенные в неоготическом стиле Коссовский дворец был чуть ли не единственным в своем роде.

Величественный замок хранил в своих стенах художественную галерею, библиотеку, которая насчитывала свыше 20 тыс. книг, а также более сотни комнат, каждая из которых имела своё название и соответствующий декор: розовая, чёрная, белая, голубая, серебряная и даже зеркальная. Например, в чёрном зале собирались исключительно мужчины за игрой в карты. А в белой, отделанной мрамором, – проходили восхитительные балы. Дамы в чудесных платьях танцевали с элегантными кавалерами.

Переместившись в эпоху декаданса, можно лишь вообразить роскошь и невероятную исключительность живописных интерьеров.

Спустя годы после смерти Вандалина, резиденция переходит в наследство к его сыну Леону – любителю азартных игр, который благополучно проигрывает её в карты. Но несмотря на многочисленные катаклизмы и пожары, сегодня «жемчужина архитектуры», символ эпохи Коссовский дворец гордо восстаёт из пепла.

Дворец Пусловских в Коссово

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Проход через Тереспольские ворота Брестской крепости временно закрыт
Проход через Тереспольские ворота Брестской крепости временно закрыт: над объектом будет проведена реставрация
Мотоль
Достопримечательности Беларуси: агрогородок Мотоль как центр агроэкотуризма
Брест
Символы Бреста, «Культурной столицы Беларуси» (15.11.2015)
Символы Бреста «Культурной столицы Беларуси» (11.10.2015)
Символы Бреста, «Культурной столицы Беларуси» (11.10.2015)
Символы Бреста, «Культурной столицы Беларуси» (03.10.2015)
Брест
Символы Бреста, «Культурной столицы Беларуси»: гребной канал, Центр олимпийского резерва по конному спорту, спорткомплекс «Виктория», группа «Кофе» и фонарщик
Свято-Симеоновский собор в Бресте
Символы Бреста, «Культурной столицы Беларуси»: древние замки, Свято-Симеоновский собор, ювелир Николай Кузьмич и предприятие «Gefest»
Брест
Символы Бреста, «Культурной столицы Беларуси»: фестиваль «Белая вежа», областной роддом, речной порт, днепробугский канал, Центр юных моряков
Все новости по теме Достопримечательности Брестской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru