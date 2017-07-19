Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Каменцком районе – ребенок в больнице

Новости Беларуси. В Каменецком районе девочка выпала из окна квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома. Как сообщает УСК по Брестской области, 31-летняя мать двухлетнего ребенка вышла из комнаты, где было не до конца закрыто окно. Это произошло в понедельник – 17 июля.

По словам женщины, девочка по дивану переползла на подоконник и оказалась у окна. Об этом было сообщено на сайте Государственного комитета судебных экспертиз.

Мать нашла ребенка, получившего тяжелые повреждения, в кустах под окнами дома. Женщина сразу же вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали в Детскую областную больницу в Бресте.

Кроме пострадавшего ребенка и ее матери в квартире также находились еще двое детей – пяти и семи лет.

По факту происшествия проводится проверка.