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Двухлетняя девочка выпала из окна в Каменецком районе

05.07.2017 - 18:41

Новости Беларуси. Малышка с мамой находилась на кухне. Мама готовила обед, ребенок играл на диване.

В какой-то момент девочка заползла на спинку дивана, расположенного у окна, и сорвалась вниз. Ребенок ударился о бетонную подложку.

Марина Дранькова, представитель управления Следственного комитета по Брестской области:
Ребенок находился вместе с матерью на кухне, где женщина занималась приготовлением пищи. С ее слов, она отвлеклась и не заметила, как дочь взобралась на спинку дивана, стоящего у окна. Оно расположено на высоте около 0,8 м и в тот момент было открыто. В результате случившегося девочка получила травму головы и ее госпитализировали в больницу. В настоящее время решается вопрос о выписке. Семья проживает в областном центре и гостила на выходных у бабушки.

На прошлой неделе из Жодино пришло сообщение о падении с четвертого этажа пятилетнего мальчика (подробнее).

Около трех часов ночи в милицию позвонили местные жители, услышавшие на улице плач ребенка. Прибывшие на место милиционеры выяснили, что в момент случившегося он дома был один. Мальчик проснулся, стал звать маму, открыл форточку и выпал.

Почему растет детская смертность из-за несчастных случаев, разбирались в программе «Неделя» на СТВ – подробнее здесь.  

Двухлетняя девочка выпала из окна в Каменецком районе

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