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Экономия 12 тысяч рублей в год: как в детских садах Бреста используют солнечную энергию для нагрева воды

08.03.2017 - 20:30

Новости Беларуси. С приходом весеннего тепла в Бресте стали активно осваивать солнечную энергию. Так, на путь энергосбережения ступили в двух детских садах города. На крышах дошкольных учреждений установили специальные гелиоустановки, которые стали дополнительными источниками горячего водоснабжения.

Они позволяют нагревать воду даже в пасмурную погоду и при этом существенно экономить средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Гриб, заместитель заведующего детским садом:
В эти лампы поступает гелий, вода. Подается в аккумуляторные баки в подвал. И подается в бассейн горячая уже вода.

Принцип работы этих батарей белорусского производства достаточно прост. На лицо и их эффективность. За одни только сутки можно нагревать по 3000 литров воды до 55 градусов. С лихвой хватает на подогрев целого бассейна. Раньше для этой цели в детском саду прибегали к услугам местной котельной. Теперь же тепло будут получать непосредственно от энергии солнца.

Николай Гриб:
Первая неделя работы показала, что нормально все. На бассейн то, что было по проекту, справляется. Планируем на садик подать, возможно, даже и тепло.

В бассейне под крышей этого сада занимаются порядка 250 детей. Помимо этого несколько раз в неделю его арендует частная школа плавания. А это далеко не лишняя копейка. В солнечные же дни вода будет нагреваться еще больше. Не дадут пропасть и этим излишкам энергии.

Татьяна Басалай, заместитель начальника отдела образования Ленинского района Бреста:
Сегодня мы увидели, что эту горячую воду мы можем пустить и на само учреждение – на пищеблок, на раздаточные. Ну и в летний период тоже.

К слову, цикл передачи тепла от коллектора к баку, а потом и в бассейн длится весь световой день.

12 тысяч рублей в год – такова экономия средств. Важно и то, что пойдут они на нужды детского сада – игрушки, инвентарь и ремонт помещений. Сама же установка должна окупиться за 6-7 лет. А вот эффект для здоровья более чем двух сотен детей переоценить невозможно.

Инна Лебеденко, заместитель заведующего детским садом:
Вода замечательная, теплая. Температура помещения тоже. Комфортно. Детям очень нравится плавать в такой водичке. Они не болеют.

Пока гелиоводонагревательные установки появились в двух детских садах областного центра. Но судя по первым неделям эксплуатации, в скором будущем такая система получит более широкое применение.

Экономия 12 тысяч рублей в год: как в детских садах Бреста используют солнечную энергию для нагрева воды

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