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Ежи Лещинский на форуме деловых контактов «Брест-2018»: «Соглашение только поможет процессу сближения»

26.04.2018 - 17:43

Новости Беларуси. Больше 20 стран, 200 компаний и ряд договоренностей всего за несколько часов: в Бресте открылся третий форум деловых контактов – впервые с участием банков, в том числе и зарубежных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромная площадка для дискуссий и реальных контрактов будет работать два дня. Уже утром 26 апреля были подписаны несколько знаковых соглашений. Например, между Брестской областью и Подляским воеводством Польши. Соседний регион сегодня активно покупает белорусские минеральные удобрения и продукцию деревообработки. Взаимные подписи обещают увеличить товарооборот.

Ежи Лещинский, маршалок Подляского воеводства Республики Польша:
Это соглашение, которое определяет сотрудничество во всех сферах, прежде всего в экономике, также в культуре и социальной сфере. Вместе с нами сегодня польские предприниматели. Надо стремиться к тому, чтобы контакты с соседями развивались. Соглашение только поможет процессу сближения, хотя мы уже успешно работаем на общих трансграничных проектах.

Согласно еще одному подписанному соглашению, в Пинске будет расширено производство кремниевых пластин. Сумма американских инвестиций больше 3 миллионов долларов.

Ежи Лещинский на форуме деловых контактов «Брест-2018»: «Соглашение только поможет процессу сближения»

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