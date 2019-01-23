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Фотохудожница из Барановичей стара призёркой престижного международного конкурса

23.01.2019 - 14:58

Новости Беларуси. Фотохудожница из Барановичей победила на престижном международном конкурсе. Почти 1500 участников из 77 стран предоставили на суд жюри без малого 3000 снимков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа Дарьи Степановой вошла в пятерку лучших, в итоге – у девушки второе место. Корреспондент Петр Бутрим заинтересовался темой.

Дарья Степанова, фотохудожник: 
Обрабатываю с помощью графического планшета, чувствую себя немножечко художником.

Это уже финальные штрихи. Но самое главное – все же подготовка. Ей признанный мастер художественного фото Дарья Степанова уделяет особое внимание. Важна каждая деталь: одежда, природа, освещение, настроение героев и, конечно, везение. Без него не обошлось и в случае со снимком-победителем.

Дарья Степанова: 
Мы поехали кататься на лошадях. Этот пес – он местный, от конюшни. Играл с нами, дети его очень полюбили. И я, в принципе, не рассчитывала, что с ним буду делать кадры какие-то.

Мать двух маленьких моделей признается: нажимая на кнопку, не думала не то что о победе, даже об участии в конкурсе. Обо всем позаботилась семья.

Сергей Степанов, житель Барановичей: 
С какой-то периодичностью захожу и смотрю, какие там конкурсы. На определенную тематику отправляю. Но потом, как всегда, узнаем – кто-нибудь позвонит – что Дарья что-то заняла, какое-то призовое место.

Престижная премия 35AWARDS – своего рода «Оскар» для фотографов. Она включает 16 номинаций. В одном только тематическом разделе «Отцы и дети» свои работы представили больше 1300 участников из 77 стран мира. Снимок белоруски оказался в пятерке лучших. Так высоко наших авторов еще никогда не оценивали.

Дарья Степанова: 
Мне позвонила коллега из России с поздравлением, что мне присудили второе место на звание лучшего фотографа конкурса. Я не поняла, думаю: наверное, ошибся кто-то.

В жанре семейного и детского фото педагог-художник по образованию уже 10 лет. И все это время ее вдохновляют эмоции детей и природа родного края, особенно сельской местности.

Петр Бутрим, СТВ: 
Фото, покорившее международное жюри, сделано в обыкновенном белорусском лесу. И это еще раз подтверждает, что за оригинальным антуражем далеко ехать не надо. Все самое красивое рядом.

Благодаря очередной, но пока самой важной победе Дарья Степанова теперь войдет и в список жюри престижного конкурса. Кстати, в подобном статусе наша страна будет представлена впервые. Впрочем, творчеству это ни в коем случае не помешает. 

Дарья Степанова: 
Хочу каждый день делать фотографию еще более настоящей, трогательной и добавлять еще капельку волшебства.

Не просто фотограф, а фотохудожник. К каждой сессии многодневная подготовка. В работах – скрытый смысл и душа. Отдельные ее снимки похожи на картины, и их теперь знают во всем мире.

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