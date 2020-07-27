Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?
Новости Беларуси. У каждой деревни будущего будет свой путь развития. Для Остромечево это «эковёска». Ставку делают на развитие агроэкотуризма.
Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе
Агрогородок между Брестом и Беловежской пущей может стать еще одной точкой притяжения для туристов.
А для местных жителей – дополнительным источником дохода и стимулом для развития.
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Хозяин агроусадьбы: «Заработок не тот, который хотелось бы иметь. Люди сегодня торгуются до слёз!»
Это контуры нынешнего поселка. Согласно генплану, он прирастет тематическими зонами с высокими социальными стандартами.
Алексей Плитин, главный архитектор Брестского района:
Генпланом предусматривали не только, чтобы местные развивались, но и, естественно, чтобы городские туда приезжали, показать нашу культуру, нашу самобытность и чтобы это было недалеко.
Появилась такая фишка – именно вот эта территория, которая находится в центре населенного пункта, – что-то вроде городка ремесел.
Под комфорт – безбарьерная среда, доступность учреждений. Не просто набросать индивидуальную или многоквартирную застройку, а предусмотреть генеральным планом размещение социальных объектов, рекреационных зон, торговых объектов.
«Жильё сдают все, с лошадьми работают единицы» Белорусы открыли необычную агроусадьбу
Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Мядельский район. В деревне Зелёнки понравится любителям животных. Здесь вам и куры, любящие преследовать людей. И дружелюбные овцы со свиньями. И десятки сторожевых котиков. Но во главе всего этого животного царства – аристократичные лошади. Именно из-за любви к ним Юрий и Ирина Вайтехович променяли жизнь в столице на деревню.
Сейчас в личном хозяйстве – 6 лошадок. Все появились в семье при разных обстоятельствах. И у каждой – собственный характер.
Юрий Вайтехович, владелец частной конюшни:
Эта ниша здесь практически не занята. Агроусадеб много, жилье сдают все, с лошадьми работают единицы. С моей точки зрения, размер дома, вообще, не имеет значения. Необходимо создать условия для ночлега, комфортно помыться и какая-то кухня. Людей нужно занимать: они приехали – общение с лошадьми, мастер-класс по седловке, прокат велосипедов, возможно, квадроциклов, какие-то пешие экскурсии.
Идеей создать агроусадьбу загорелись не так давно – и начали планировать обустройство гостевого домика. Сейчас в самом разгаре разработка проекта.
Юрий Вайтехович:
Та идея отдыха, что можно просто приехать, разлечься в шезлонге, сходить вечером в баню, она уже ушла. Люди изменились. Я бы хотел сделать не баню, а хаммам. Этого ни у кого нет.
Территория в 7 гектаров позволяет обеспечить любимым питомцам активный образ жизни. И устраивать конные прогулки для всех желающих. Организовывают даже походы на лошадях на несколько дней. Так, преодолевают маршруты до 40 километров.
Конный спорт – удовольствие не из дешевых. И родителям деревенских детишек он часто не по карману. Поэтому Ирина и Юрий открыли для местных ребят бесплатную школу верховой езды.
Приезжают школьники со всех ближайших поселков. В обмен на уроки они помогают на конюшне. И заодно – учатся находить общий язык с животными.