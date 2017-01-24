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Город с историей: в разработке логотипа Бреста принимают участие профессионалы и любители

24.01.2017 - 19:30

Новости Беларуси. В Бресте во всю идет подготовка к тысячелетию города.

В областном центре к юбилею обещают построить новый автовокзал, завершить проект западного обхода, реконструировать кукольный театр и возвести множество других масштабных объектов.

Брестская крепость, вокзал, аллея фонарей, зубр или все же традиционный герб – без чего нельзя представить город с историей в 10 веков и в каких цветах его изобразить? Таким вопросом задались два десятка конкурсантов. Ответ у каждого свой.

К разработке главных символов юбилея присоединились как профессионалы, так и любители.

Светлана Семашко, заведующий сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Брестского горисполкома:
Взгляды на город у всех разные. У кого-то представлены монументальные сооружения нашей Брестской крепости. У кого-то только современные сооружения. У кого-то есть любимые места – фонари, улицы. Все это находит отражение в логотипах.

Анна Редько – дизайнер-иллюстратор. Идею логотипа родного Бреста вынашивала целый год. Чтобы грамотно и приятно глазу нарисовать на первый взгляд незамысловатый рисунок ушел еще месяц.

Анна уверена: важны не первые отзывы, а то, что останется на года.   

Анна Редько, дизайнер-иллюстратор:
Я себе ставила задачу сделать логотип максимально нейтральный. Чтобы он ассоциировался у людей с городом. Потому что он выходит как эмоциональный вариант нашего герба.

От рисования – к голосованию. Шанс оказаться на сувенирной, печатной и рекламной продукции к 1000-летию имеют все 23 участника.

Отдать свой голос за кого-то из них может любой желающий в течение месяца.

На основании результатов окончательное решение вынесет специальная комиссия художников, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Пётр Бутрим, СТВ:
Некоторые, уже полюбившиеся брестчанам памятники, появились в Бресте задолго до юбилея. Новый логотип – своего рода вишенка на торте, которая придаст празднику еще больше эмоций.

Без чего нельзя представить город с историей?: в разработке логотипа Бреста принимают участие профессионалы и любители

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