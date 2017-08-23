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Хотели попасть в Евросоюз в поисках лучшей доли: подробности задержания иракцев

23.08.2017 - 17:01

Новости Беларуси. За попытку пересечения белорусской границы под Брестом задержаны четверо иракцев. Путь им преградили за несколько сотен метров от территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушители не скрывали, что стремились попасть в Евросоюз в поисках лучших жизни.

Примечательно, что с собой у нелегалов оказались только мобильные телефоны и валюта.

Юрий Демченко, официальный представитель Госпогранкомитета Республики Беларусь:
Иностранные граждане доставлены в ИВС госпогрангруппы для дальнейшего разбирательства. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконной миграции и привлечению их к определенной законом ответственности в рамках Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В настоящее время решается дальнейшая судьба задержанных. Проводится проверка.

Хотели попасть в Евросоюз в поисках лучшей доли: подробности задержания иракцев

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