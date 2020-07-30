Из этого волокна шьют ткани, которые высоко ценят за рубежом. Показываем, как выращивают и обрабатывают белорусский лён
Новости Беларуси. В южных регионах страны полным ходом идет заготовка семян льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно аграрии ведут теребление.
Для получения качественного волокна в будущем сегодня важно дать льну вылежаться на полях.
Каким будет урожай и почему аграрии рассчитывают на августовские росы – знает Кристина Протосовицкая.
«Расчесать» поле или, проще говоря, собрать семенные коробочки льна. Важно идти ровно, с геометрической точностью. Иначе не избежать путаницы, когда стебли льна блокируют работу агрегата – вычесывателя. Об этом говорит механизатор с опытом Сергей Шиленко.
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Сергей Шиленко, механизатор Пружанского льнозавода:
Погода, дай бог, чтобы была сухая, потому что если дожди, получаются простои, стоим. Сырой лен не идет.
Под лен здесь отводят почти 3 тысячи гектаров в Пружанском, а еще в Кобринском и Березовском районах. Одновременно с заготовкой семян на полях идет теребление. Самым урожайным на лен на Брестчине стал 2014-й: тогда получили вдвое больше. Этот год обещает не меньше.
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Евгений Котко, главный агроном Пружанского льнозавода:
В этом году ожидается урожайность льнотресты выше, чем в прошлом году, в связи с тем, что были обильные осадки в мае и июне, в период активного роста и развития льна-долгунца.
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Если вылеживание льна может занять от двух недель до полутора месяцев – тут с белорусской погодой не поспоришь, то семена поступают прямо на завод. Здесь их подсушивают, непрерывно очищают и обмолачивают.
Олег Найбич, главный инженер Пружанского льнозавода:
Отделяем ворох от льносемян. Руками это делать очень сложно и долго, у нас есть техника, которая это делает. Получаем семена, которые засыпаются в контейнеры и идут на хранение. Эта технология – хранения в контейнерах – нами была перенята по опыту французов.
Простое решение для сложных задач: такие контейнеры экономят время, рабочие руки и затраты на хранение. Завод работает круглосуточно – мощность 5 тысяч тонн льноволокна, а это ежегодно свыше 3,5 миллионов рублей экспортной выручки.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Это это самое ценное – длинное волокно. Из него получают элитную костюмную ткань для будущих шедевров от кутюр. В Беларуси льноотрасль уже сейчас ничем не уступает в развитии даже Франции.
Сегодня Беларусь в мировых лидерах по выращиванию льна и единственная из постсоветских стран, кто после перестройки не потерял это стратегическое направление.
С учетом всех общемировых трендов завод реконструировали в 2012 году: за основу взяли французское производство, а впоследствии смогли усовершенствовать. По успешному пружанскому пути пошли еще шесть льнопредприятий страны. И каждое сегодня эффективно работает на госзаказ и экспорт.
Николай Жогал, директор Пружанского льнозавода:
Склады у нас не переполненные, то есть практически работаем на полную мощность. Отгрузка идет на Оршанский льнокомбинат, помогает нам перерабатывать волокно произведенное. Надеемся, что ситуация в мире улучшится и пандемия уйдет в сторону и все станет на круги своя.
Впереди у льноводов немало полевых хлопот и тревог. Но, как говорят специалисты, этот год станет удачным на урожай. А значит удастся загрузить производства на 100 %.
Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых
Новости Беларуси. Белорусские аграрии вплотную приблизились к 2-миллионному рубежу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом нынешний каравай обещает быть богатым. Уже сегодня намолот особенно «хлебный» – урожайность составила больше 38 центнеров с гектара.
С рекордным урожаем и в рекордные сроки жатва уже завершена в агропредприятии «Завидовское» Добрушского района. Это первое в стране хозяйство, где пересекли финишную черту. Чтобы убрать все колосовые, здесь понадобилось 10 дней.
Александр Добриян пообщался с лидерами уборочной.
Александр Добриян, корреспондент:
За комбайном Александра Щученко не угнаться. Вчера экипаж закончил уборочную в родном «Завидовском», с утра успел обмолотить личные подсобные участки своих односельчан и к обеду уже убирает овес в соседнем хозяйстве.
Комбайнер не скрывает удовольствия от работы в этом сезоне: на личном счету уже 1000 тонн, не за горами вторая.
Александр Щученко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Завидовское»:
В этом году вообще урожай отличный. Слава богу, что прошли вовремя дожди, как говорится, культура взяла свое, удобрения. Распирает гордость за такой урожай.
10 дней – именно столько понадобилось в «Завидовском», чтобы убрать зерновые. Намолотили 6,5 тысячи тонн. Эту большую работу проделал скромный коллектив – всего четыре автомобиля на отвозе зерна и семь комбайнов в поле. Все отечественного производства, все с немалым пробегом, но отработали без остановок. Отличный пример того, как нужно готовить технику к сезону.
Владимир Зайцев, комбайнер сельхозпредприятия «Завидовское»:
– Старичок. 11-й сезон, но, слава богу, не подводит. Надежная техника.
– Довольны этим сезоном?
– Очень, я вам скажу, очень доволен. Дай бог каждый год так.
Результат в «Завидовском» в 2020 году действительно получился на зависть. Предприятие завершило жатву с рекордной для Добрушского района урожайностью – свыше 38 центнеров с гектара. Общий намолот зерновых ровно в два раза больше уровня 2019-го.
Татьяна Белян, директор сельхозпредприятия «Завидовское»:
Мы очень рады своему полученному урожаю. В копилку района именно наше предприятие – валовый сбор зерна составил 6514 тонн при средней урожайности 38,4 ц/га. К уровню прошлого года, можно сказать, это 200 %. Это замечательный результат.
Комбайны хозяйства уже отправились помогать соседям. Добрушский район – лидер уборочной в юго-восточном регионе, в том числе и благодаря работе на общий результат.
Евгений Игнатенко, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Добрушского райисполкома:
2020 год складывается для района, скажем так, положительно, даже с большей уверенностью сказать – хорошо. Потому что на сегодняшний день убрано по 70 % площадей, а к уровню прошлого года уже намолочено порядка 110 %. Поэтому планируем в ближайшие дни закончить уборочную кампанию и где-то примерно 65 тысяч взять вал зерна. Это будет порядка 150 % к уровню прошлого года.
9,5 миллиона тонн зерновых с учетом кукурузы – это минимум, на который настраивает аграриев Президент. Судя по всему, хлеборобам по плечу. Погода в 2020 году способствует хорошему урожаю. Александр Лукашенко на днях убедился в этом лично на одном из полей Минской области.
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В целом в Беларуси убрано почти четверть площадей, занятых зерновыми. При средней урожайности 38 ц/га уже намолочено почти 2 миллиона тонн зерна.