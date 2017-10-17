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Из окна Брестского онкодиспансера выпала 37-летняя санитарка

17.10.2017 - 12:05

Новости Беларуси. В Бресте из окна областного онкодиспансера выпала санитарка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, рано утром 37-летняя женщина выпала из окна четвертого этажа. Работница скончалась.

О трагедии правоохранителям сообщил врач медучреждения.

Проводится проверка для установления обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, женщина погибла по неосторожности.

В начале сентября жительница Бобруйска хотела достать кошку с карниза и выпала из окна третьего этажа – здесь подробнее.

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