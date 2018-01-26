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Как делают влажные салфетки для коров: репортаж из Брестской области

26.01.2018 - 20:52

Красота спасет мир, а вместе с ним – не одно стадо бурёнок. В Брестской области наладили выпуск влажных салфеток для коров, сообщили в программе «Открытый разговор».
Ещё не так давно в этих просторных заводских помещениях было далеко не так многолюдно.

Сегодня на ватно-прядильной фабрике в Антополе работа кипит на каждом участке.

Полным ходом идёт наладка нового оборудования.
Геннадий Радчук, директор Антопольской ватно-прядильной фабрики:
Наш продукт. Мы его будем перемешивать с другим волокном.

Добавлять буквально 10%.

Мы получим экологически чистый продукт, который заменит в будущем минвату, базальтовый материал, которые практически все привозят из-за границы.

А на этой новой линии только-только налажено производство влажных салфеток для обработки вымени коров – первых в Беларуси.

Такие же под рукой у каждой доярки в любом доильном зале.


Теперь заказывать более дорогие импортные нет необходимости. С модернизацией производства большие надежды связывают и сами работники.

Галина Гончарёнок, председатель профкома Антопольской ватно-прядильной фабрики:
Люди ждут с такой надеждой, что мы меняем оборудование, что у нас повысится зарплата. Что у нас пойдёт спрос на нашу продукцию.

И у нас прибыль появится.


Игорь Мизевич трудился на заводе еще в начале 90-ых. Застал не самые хлебные времена. Пришлось уйти. Сейчас, спустя 20 лет, мужчина с горящими глазами и не без успеха осваивает новое оборудование.    
Игорь Мизевич, оператор линии производства нетканых материалов:
Такой масштабной, наверное, с момента производства не было реконструкции этой фабрики.

Всё новое и свежее.

Приятнее на работу приходить, приятнее работать.
К тому же, завод будет работать только на белорусском сырье, в том числе, с отходами производства. Готовые же изделия не только заменят импортные в сельском хозяйстве, мебельной, строительной и автомобильной отраслях, но и большими партиями должны пойти на экспорт.

К этому есть не только предпосылки, но и предметные договорённости. А, значит, риск перехода на новые рельсы оправдан. 

Рабочие места: «Открытый разговор»

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