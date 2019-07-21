Как сказались погодные аномалии лета на урожае в 2019 году?
Новости Беларуси. На сегодня в Беларуси убрано около 15 % площадей, на которых посеяны зерно и зернобобовые культуры. Для сравнения: в 2018 году аграрии только приближались к 10 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Намолочено более 850 тонн зерна. Урожайность – более 32 центнеров с гектара, в то время как годом ранее она была на 5 меньше. По традиции, в лидерах – Брестская область.
Репортаж Петра Бутрима из Брестской области.
В иные годы к концу второй декады июля зерноуборочную технику только начинали выводить в поля. Вспомнить хотя бы позапрошлый год.
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Но эта история точно не про нынешнее лето. Оно бьет все температурные рекорды. На юге Беларуси столбик термометра надолго застывал на отметках за +30 градусов.
Вместе с ним нарастала и тревога аграриев региона. Ведь посевы желтели буквально на глазах. Начинать страду пришлось намного раньше обычного, чтобы не зазеваться и не потерять еще больше.
Борис Парафенюк, директор ОАО «Хмелево»:
Чтобы мы начали 5 июля уборку, этого не было раньше. А в этом году 5 июля начали уборку, и хорошо пошло… Уже 7 тысяч отдали на газ, чтобы зерно посушить, задача его убрать. Потому 100 %, что завтра будет погода, никто не гарантирует.
Управлять капризами погоды Борис Парафенюк, признается, пока не научился. Поэтому директор хозяйства лично и очень строго следит за соблюдением технологий.
Убирать рожь вывел всю тяжелую артиллерию сначала туда, где позволяет влажность. Два дня это поле поливали дожди. Но вода уходит быстро – песчаная почва выполняет роль промокашки. Специально под нее подбирали и сорт неприхотливой культуры.
Высокое качество колосьев можно оценить даже через лобовое стекло комбайна. Александр Гойко за штурвалом девятый сезон. Говорит, элемент соревнования в этом деле только на пользу. Главное – в спешке не допустить потерь. Молодой экипаж стремится к первой тысяче тонн. А если зерноуборочный болид не подведет, а погода распишет удобный график, то можно замахнуться и на личный рекорд.
Александр Гойко, комбайнер ОАО «Хмелево»:
Хлеб убирать нужно. И нужно успеть в сроки. Стараемся работать качественно. Убираем на совесть. Техника хорошая. Я уже именно на этом комбайне девятый сезон, девятый год пошел, как я на этом комбайне.
Несмотря на то, что засуха в той или иной мере затронула почти все площади хозяйства, посыпать голову пеплом никто не спешит. Напротив, мобилизованы все силы. Закрома пополняются все быстрее. Управиться с зерновыми в «Хмелево» планируют всего за две недели.
Лидия Коцевич, кладовщик ОАО «Хмелево»:
За сутки мы можем просушить до 400 тонн. Если влажность зерна – до 17 %. Все зерно с поля поступает в этот бункер.
Не ждут с моря идеальной погоды и в соседних «Чернянах».
Петр Бутрим, корреспондент:
В такие погожие дни работа в поле не прерывается ни на минуту. Сегодня силы брошены на уборку озимой ржи. Кстати, ее урожайность – по крайней мере, здесь – на порядок выше прошлогодней: на уровне 40 центнеров с гектара. А это хороший знак и для других культур.
Здесь уже успели переключиться на тритикале и ячмень. На очереди – овес и зернобобовые. Тем временем, сразу после жатвы с поля убирают солому. Спрессовать и вывезти тюки необходимо как можно быстрее – в распоряжении всего 2-3 дня. Чтобы освободить место пожнивным культурам.
Этот дополнительный источник корма для стада должен успеть вырасти до первых заморозков. Недаром в народе говорят: одной рукой жни – другой сей. Сама же солома пойдет на подстил животным. А пренебрегать «периной» для буренок – значит, недополучить молока или допустить болезни. Мелочей в этом деле нет.
Прекрасно понимает это и Александр Данилюк. Потому что сам тракторист время от времени садится и за руль кормораздатчика.
Александр Данилюк, тракторист ОАО «Черняны»:
Каждый год эта большая ответственность ложится во время уборки. Ну и сейчас тоже. Убираем потихоньку, по мере возможности, как позволяет погода, погодные условия – много от них зависит. А соломы больше, чем в прошлые года, раза в три, наверное.
Вымахала на соседнем участке и кукуруза. До нее дойдет черед где-то через месяц, но уже сейчас понятно: в отдельных местах «царица» статная, как никогда.
Михаил Перковец, директор ОАО «Черняны»:
В этом году кукуруза достигает до 3,5 метров. Примерно расти ей около месяца и будет около 4 метров. Урожайность – за 500 центнеров. Но, правда, таких площадей осталось 50 %. Потому что на большей площади из-за отсутствия влаги и жаркой погоды подгорело.
Но на этот случай в хозяйстве всегда есть запас кормов на полтора года.
Кукуруза и арбузы на юге, картофель на севере, лён на востоке: как белорусские аграрии адаптируются к изменениям климата
«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе
Новости Беларуси. Насколько жаркий июнь оказался губительным для одних культур, настолько живительным для тех, которым палящее солнце только на пользу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот эта гроздь еще растет – она будет килограмма два.
На юге Беларуси климат стал мягче и теплее, агроклиматические зоны сдвинулись. Теперь виноград для наших широт не является чем-то диковинным.
Кукуруза и арбузы на юге, картофель на севере, лён на востоке: как белорусские аграрии адаптируются к изменениям климата
Ягода уже объединила десятки увлеченных любителей. Люди все чаще заполняют гроздьями собственные подворья. Всерьез задумываются и о промышленных масштабах. Похоже, что виноградная экспансия неизбежна.
Александр Банель, фермер:
Опасения были. Но так получилось, что наш климат постепенно меняется и меняется в положительную сторону. И вот в нашей полосе – Пинский, Столинский районы – сумма активных температур стала выше, чем по всей Беларуси.
Около 100 сортов винограда и каждый отличается по цвету, форме и вкусу. Даже не верится, что свои первые черенки Александр Банель закупил всего три года назад. Технологией и секретами поделились друзья из Украины. Остальное – творчество и талант самого фермера.
Александр Банель:
На самом деле, я сам пребываю в легком шоке. На четвертый год здесь висит неплохая нагрузка. Он вызревает, набирает активно сахар. Виноград действительно вкусный.
Благодаря теплому лету, виноград созревает значительно раньше срока. Некоторые гроздья уже можно снимать. Другие грозди наберут кондиции в ближайшие недели.
Каждый сорт ведет себя по-своему. Но объединяет их в целом неплохая адаптация к белорусскому климату. И это радует больше всего. А выбор покупателей в пользу своего, а не привозного – это дело времени.