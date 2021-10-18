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«Как только устранят все нарушения, мы его сразу откроем». Главный санврач Столинского района о ситуации с закрытием рынка

18.10.2021 - 17:48

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.

Антон Маджаро, главный врач Столинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Идет, в принципе, вакцинация нормально, но по отдельным районам – Ольшанский – выезжали, организовывали три выезда, три субботы, когда работал рынок. Привился один человек, и это не местный житель. Мы не единожды посещали данный рынок. Не в первый раз появляются нарушения, связанные с противоковидными мероприятиями: несоблюдение масочного режима – как физлицами, так и продавцами. Второй момент – несоблюдение профилактической дезинфекции. Ну и моменты, связанные с противоковидными мероприятиями.

Нам приходилось ранее привлекать к административной ответственности администратора рынка. В этот раз мы также проводили надзорные мероприятия. По сути, те же нарушения, которые выявляли ранее, они опять у нас были. Кроме того, выявлена нарушения по благоустройству данного. Это не с вакциной связано. Я так думаю, что рынок этот очень известен (вы не просто так звоните, уточняете по поводу этого рынка). Рынок этот посещают люди не только из Столинского района, но и из других районов и областей (Гомельской тоже). Поэтому там в субботу очень большой поток людей. При этом приняты меры только для эпидемиологического обеспечения безопасности нашего района. Конечно, как только устранят все нарушения, мы его сразу откроем.

Люди в материале: Антон Маджаро, Алена Сырова
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«Задействовано очень много оборудования». Вооружённые Силы Беларуси начали поставлять медицинский кислород в больницы

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Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси начали поставки медицинского кислорода учреждениям здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные доставляют его с авиационных баз ВВС и войск противовоздушной обороны, где есть соответствующее оборудование. При необходимости дополнительные источники помогут обеспечить бесперебойную работу больниц.

Владимир Лозовский, начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО:
За одну рабочую кампанию мы добываем порядка 25 тысяч литров жидкого кислорода. Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть -183 °C. Задействовано очень много оборудования. Мы добываем исключительно медицинский кислород, то есть это высокое процентное содержание (не ниже 99,5 %, согласно ГОСТ). А есть технический кислород – там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5 %.