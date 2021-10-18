«Как только устранят все нарушения, мы его сразу откроем». Главный санврач Столинского района о ситуации с закрытием рынка
Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Антон Маджаро, главный врач Столинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Идет, в принципе, вакцинация нормально, но по отдельным районам – Ольшанский – выезжали, организовывали три выезда, три субботы, когда работал рынок. Привился один человек, и это не местный житель. Мы не единожды посещали данный рынок. Не в первый раз появляются нарушения, связанные с противоковидными мероприятиями: несоблюдение масочного режима – как физлицами, так и продавцами. Второй момент – несоблюдение профилактической дезинфекции. Ну и моменты, связанные с противоковидными мероприятиями.
Нам приходилось ранее привлекать к административной ответственности администратора рынка. В этот раз мы также проводили надзорные мероприятия. По сути, те же нарушения, которые выявляли ранее, они опять у нас были. Кроме того, выявлена нарушения по благоустройству данного. Это не с вакциной связано. Я так думаю, что рынок этот очень известен (вы не просто так звоните, уточняете по поводу этого рынка). Рынок этот посещают люди не только из Столинского района, но и из других районов и областей (Гомельской тоже). Поэтому там в субботу очень большой поток людей. При этом приняты меры только для эпидемиологического обеспечения безопасности нашего района. Конечно, как только устранят все нарушения, мы его сразу откроем.
«Задействовано очень много оборудования». Вооружённые Силы Беларуси начали поставлять медицинский кислород в больницы
Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси начали поставки медицинского кислорода учреждениям здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные доставляют его с авиационных баз ВВС и войск противовоздушной обороны, где есть соответствующее оборудование. При необходимости дополнительные источники помогут обеспечить бесперебойную работу больниц.
Владимир Лозовский, начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО:
За одну рабочую кампанию мы добываем порядка 25 тысяч литров жидкого кислорода. Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть -183 °C. Задействовано очень много оборудования. Мы добываем исключительно медицинский кислород, то есть это высокое процентное содержание (не ниже 99,5 %, согласно ГОСТ). А есть технический кислород – там уже совсем другой процент его содержания, соответственно, меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5 %.