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«Когда вручаешь подарок, на глаза наворачиваются слезы». В рамках акции «Чудеса на Рождество» дети, борющиеся с онкологией, получили подарки

14.01.2018 - 15:50

Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Чудеса на Рождество» вновь исполнил мечты сотен маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект объединил детей, борющихся с онкологией. Ребята писали письма Деду Морозу, клали их в праздничные красные рукавицы и вешали на «Елку желаний». А уже в 2018 году получили желанные подарки – планшеты, электронные книги, рюкзаки, наушники, билеты на концерт и многое другое.

В акции приняли участие больше десятка неравнодушных к чужой боли людей. Бизнесмены, политики и представители власти – каждый из них на какое-то время стал добрым волшебником.

Вячеслав Валах, житель Ивацевичей:
На этих праздниках мне нравятся эти маленькие детки. Они так играют по-детски, стишки рассказывают, песенки. Мне это очень нравится на этих праздниках.

Александр Быцкевич, начальник отдела кадров и идеологической работы управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области:
Даже при нашей профессии, когда вручаешь подарок, на глаза наворачиваются слезы. И в глубине души возникает чувство радости, когда ребенок видя, что он получил подарок, который хотел, его душа наполняется радостью и на лице появляется улыбка.

Без подарка не остался никто. Волшебный вечер, который завершает благотворительную акцию «Чудеса на Рождество», завершили хороводом вокруг елки.

«Когда вручаешь подарок, на глаза наворачиваются слезы». В рамках акции «Чудеса на Рождество» дети, борющиеся с онкологией, получили подарки

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