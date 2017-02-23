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Контрабандный мак, найденный в Малорите, может оказаться наркотическим

23.02.2017 - 17:04

Новости Беларуси. Крупная партия контрабанды задержана на белорусско-украинской границе. Есть все основания полагать, что пресечен канал поставок наркосодержащих веществ.

18 мешков с семенами мака пограничники обнаружили в лесу Малоритского района.

Они заметили следы на снегу, которые вели в сторону границы Украины. Позже выяснилось, что их оставили контрабандисты. Самих нарушителей найти пока не удалось. Начат административный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Надо сказать, что в последнее время случаи пресечения пограничниками противоправной деятельности именно на украинском участке не единичны. Уже в течение этого года задерживались крупные партии мяса, ткани, была пресечена попытка незаконного ввоза лошадей. И вот сейчас была задержана эта крупная партия мака.

Контрабандный мак, найденный в Малорите, может оказаться наркотическим

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