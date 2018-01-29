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Лесные саженцы – в теплицах: в Беларуси осваивают скандинавскую технологию посадки деревьев

29.01.2018 - 17:17

Новости Беларуси. Первую биофабрику в стране по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой откроют весной 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новом комплексе, который разместится в Ивацевичах, создадут все необходимые условия для производства разных культур. Всего за год в теплицах смогут разводить 7 миллионов растений. Впрочем, у такой технологии много преимуществ: саженцы имеют высокую приживаемость и требуют меньше ухода. Еще один плюс – проводить посадку можно с весны до осени, а не  всего лишь несколько недель, как это было ранее.  

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:
Это новая технология, которая позволяет уменьшить затраты на уход за лесным культурами. 30% в 2018 году мы планируем создавать именно таким посадочным материалом. С закрытой корневой системой. Пока мы не планируем их на экспорт. А если, конечно, будет спрос, мы готовы реализовать в Российскую Федерацию.

Финансируется проект Всемирным банком. За два года современные комплексы появятся во всех областях Беларуси. Добавим, что подобные биофабрики уже успешно работают в Финляндии и Швеции.

Лесные саженцы в теплицах: в Беларуси осваивают скандинавскую технологию посадки деревьев

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