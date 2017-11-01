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Лобовое ДТП в Лунинецком районе: один человек погиб

01.11.2017 - 13:33

Новости Беларуси. Утром 1 ноября в Лунинецком районе произошла смертельная авария.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 34-летний житель агрогородка Ольшаны, который находился за рулем Mercedes Sprinter, выехал на встречную полосу при съезде с моста.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Произошло лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Passat, за рулем которого находился 56-летний житель Лунинецкого района. Мужчина погиб на месте аварии. Пассажирка автомобиля – супруга водителя – госпитализирована с травмами.

Проводится проверка.

На минувшей неделе из-за лобового ДТП в Гомеле пострадали женщина и 5-летняя девочка – здесь подробнее.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
ГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото. ГАИ УВД Брестского облисполкома
ГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото. ГАИ УВД Брестского облисполкома
ГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото. ГАИ УВД Брестского облисполкома

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