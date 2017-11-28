Лобовое ДТП в Столинском районе: пострадали четыре человека

Новости Беларуси. 27 ноября вечером в Столинском районе произошло лобовое ДТП.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 20-летний водитель Daewoo Nexia обгонял автомобиль, движущийся впереди, и выехал на встречную полосу. Здесь транспортное средство столкнулось с Renault Laguna, за рулем которого был 55-летний мужчина.

В салоне Daewoo Nexia были два пассажира – 39-летняя женщина и 41-летний мужчина. Их госпитализировали вместе с обоими водителями.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Все участники ДТП были пристегнуты. Известно, что 20-летний водитель получил права 3 месяца назад.

В минувшие выходные в Столинском районе произошла страшная авария с участием жителя Пинска, который получил права за день до ДТП.