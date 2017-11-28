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Лобовое ДТП в Столинском районе: пострадали четыре человека

28.11.2017 - 14:00

Новости Беларуси. 27 ноября вечером в Столинском районе произошло лобовое ДТП.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 20-летний водитель Daewoo Nexia обгонял автомобиль, движущийся впереди, и выехал на встречную полосу. Здесь транспортное средство столкнулось с Renault Laguna, за рулем которого был 55-летний мужчина.

В салоне Daewoo Nexia были два пассажира – 39-летняя женщина и 41-летний мужчина. Их госпитализировали вместе с обоими водителями.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Все участники ДТП были пристегнуты. Известно, что 20-летний водитель получил права 3 месяца назад.

В минувшие выходные в Столинском районе произошла страшная авария с участием жителя Пинска, который получил права за день до ДТП.

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Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
ГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото. ГАИ УВД Брестского облисполкома
ГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото. ГАИ УВД Брестского облисполкома
ГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото. ГАИ УВД Брестского облисполкома

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