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Люди получили повреждения от разбитого стекла. 7 человек пострадали из-за столкновения автобуса и грузовика под Пинском

23.01.2018 - 17:03

Новости Беларуси. В Пинском районе произошло столкновение автобуса с пассажирами и грузовика.

По информации Пинского горисполкома, инцидент произошел 23 января утром. Служебный автобус, который направлялся в детский реабилитационный центр «Свитанак», столкнулся с грузовиком.

В результате аварии пострадали 7 человек, которые являются работниками центра. Они получили легкие ранения от разбитого стекла. Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

В середине января в Минске автобус столкнулся с легковым автомобилем.

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Изображение использовано в качестве иллюстрации

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