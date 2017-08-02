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Маленький мальчик выпал из окна второго этажа в Пинске

02.08.2017 - 17:49

Новости Беларуси. Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Известно, что малыш играл в помещении со своей сестренкой (ей годик) и старшим братом (ему 4 года). В доме были дедушка и бабушка, в какой-то момент они отлучились на кухню.

Несколько минут – и взрослые услышали крики. Забежав в комнату, они увидели открытое окно. Судя по всему, мальчик взобрался на подоконник, открыл окно и выпал. С различными травмами ребенок доставлен в больницу.

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