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МЧС о спасении кошки из вентиляционной шахты в Бресте: «Удалось разыскать проект здания»

16.04.2017 - 13:42

Новости Беларуси. Хеппи-эндом закончилось необычная спасательная операция сотрудников брестского МЧС. В плену вентиляционной шахты оказалась обыкновенная кошка. Из заточения животное самостоятельно выбраться не могло несколько дней. Пока тревогу не забили волонтеры.

К операции подключились не только спасатели, но и проектировщики дома вместе со строителями. Как выяснилось, кошка провалилась туда с 30 метровой высоты. Доставали же ее на уровне первого этажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
Главная сложность состояла в том, что трудно было определить местонахождение животного, чтобы точечно проделать отверстие и извлечь его наружу. После того, как удалось разыскать проект здания и мы могли получить информацию о строении вентканала, мы получили возможность найти то место, где точно находится животное. Проделали небольшое отверстие и буквально в течение 10 минут кошку извлекли.

После трехдневного плена кошку передали зоозащитникам. Она отделалась всего лишь испугом. Правда, ветеринары посоветовали после такого стресса животное как следует накормить.

МЧС о спасении кошки из вентиляционной шахты в Бресте: «Удалось разыскать проект здания»

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