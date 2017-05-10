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Медики – о состоянии 7-летнего мальчика, упавшего с 7 этажа в Бресте

10.05.2017 - 20:53

Новости Беларуси. В семь лет с седьмого этажа. Трагическая история падения ребенка из окна в Бресте чудом окончилась благополучно. Чрезвычайное происшествие случилось, когда мальчик остался один дома. Мать в это время находилась на работе. Выпавшего с балкона ребенка заметили прохожие. После несчастного случая мальчика доставили в реанимацию, но, к своему же удивлению, врачи угрозы для жизни не обнаружили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Петр Бутрим, СТВ:
Несчастный случай произошел рядом с этим домом. Ребенок остался в квартире один и дожидался свою маму. Идет ли она с работы первоклассник решил посмотреть из окна балкона на 7 этаже. Доли секунды – и его крик услышали все соседи.

Зайти на балкон малышу не составило особого труда. Впрочем, как и забраться на хозяйственный шкафчик. Все бы ничего, только вот там лежала настольная игра – ступив на нее, мальчик поскользнулся, потерял равновесие и сорвался вниз.

Любовь Бруско, житель Бреста:
Выглянула на балкон – там мальчик лежит. Оделась, быстрее побежала. Скорую уже вызвали. Он кричал, что живот болит, кости у меня болят.

Как стало известно позже, без присмотра ребенок находился несколько часов – маме пришлось отлучиться на работу.

Меры предосторожности вроде бы были соблюдены, но, как показала жизнь, далеко не все.

Марина Дранькова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси по Брестской области:
Мальчик проживает вместе с матерью. В тот момент он находился один дома. Со слов женщины, уходя из квартиры, она оставляла закрытым балкон, однако его ручка находилась на высоте одного метра десять сантиметров. А уже балконное окно было открыто.

О том, что голова, внутренние органы и позвоночник целы, а жизни ребенка ничего не угрожает, стало известно уже в реанимации. Для падения, хоть и не на асфальт, но все же с высоты примерно в 20 метров такой диагноз – большая редкость.

Валерий Черенкевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Брестской детской областной больницы:
У пациента закрытый перелом обеих голеней, кости удалось сопоставить удачно, не прибегая к хирургическому вмешательству.

Удивительно, но уже в ближайшие дни мальчика, у которого теперь есть второй день рождения, переведут из реанимации в профильное отделение детской больницы.

Петр Бутрим:
В мае прошлого года падение примерно с такой же высоты закончилось трагически для ребенка из этого же района. На этот раз уместно сказать, что парень родился в рубашке. Но не забывать, что от открытого окна до трагедии – всего один неосторожный шаг.

Медики – о состоянии 7-летнего мальчика, упавшего с 7 этажа в Бресте

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