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Миллионным ИП Беларуси стала брестчанка Анна Михальчук

14.04.2017 - 18:42

Новости Беларуси. Миллионного индивидуального предпринимателя зарегистрировали в Беларуси. Повезло брестчанке, которая открыла собственное дело в сфере услуг.

Ее 14 апреля наградили памятным дипломом Министерства юстиции.

К слову, ежедневно в ведомстве появляется порядка 150 новых индивидуальных предпринимателей. Работать на себя предпочитают все больше и больше белорусов. Во многом этом способствуют условия, которые создаются сегодня для ведения бизнеса.

Анна Михальчук, индивидуальный предприниматель:
Зарегистрироваться было очень просто. Буквально полчаса ожидания, и мне выдали свидетельство.

Сергей Задиран, заместитель министра юстиции Республики Беларусь:
На начальном этапе, когда система только создавалась, отдельные сроки государственной регистрации занимали до трех месяцев. Субъект был вынужден весь этот период заниматься какими-то процедурами. Сегодня вся процедура занимает один день.

Сейчас в Беларуси идет общественное обсуждение целого пакета документов по дальнейшей либерализации бизнеса.

В ближайшее время нормативно-правовой акт, с учетом предложений, будет направлен на рассмотрение главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионным ИП Беларуси стала брестчанка Анна Михальчук

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