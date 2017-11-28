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Miss Supranational-2017. Брестчанка Ольга Грибовская представит Беларусь

28.11.2017 - 10:06

Новости Беларуси. На конкурсе красоты Miss Supranational-2017 Беларусь представит 23-летняя жительница Бреста – Ольга Грибовская.

По информации Национальной школы красоты, девушка занимается моделингом и фотосъемками с 16 лет.

В 2016 году принимала участие в конкурсе «Мисс Беларусь». Имеет два высших образования: юридическое и экономическое. К нынешнему конкурсу девушка проходила подготовку в «Национальной школе красоты».

Финал одного из популярных конкурсов красоты пройдет 1 декабря в городе Крыница-Здруй в Польше. В финале примут участие 67 девушек со всего мира.

Напомним, в 2012 году представительница Беларуси Екатерина Бурая стала победительницей конкурса красоты Miss Supranational.

Утренняя зарядка с Miss Supranational-2012 Екатериной Бурой

Мы собрали фото брестчанки Ольги Грибовской из ее социальных сетей.

Фото: instagram.com/helgagribovskaya
instagram.com/helgagribovskaya
Фото. instagram.com/helgagribovskaya
instagram.com/helgagribovskaya
Фото. instagram.com/helgagribovskaya
instagram.com/helgagribovskaya
Фото. instagram.com/helgagribovskaya
instagram.com/helgagribovskaya
Фото. instagram.com/helgagribovskaya
instagram.com/helgagribovskaya
Фото. instagram.com/helgagribovskaya
instagram.com/helgagribovskaya
Фото. instagram.com/helgagribovskaya
instagram.com/helgagribovskaya
Фото. instagram.com/helgagribovskaya
instagram.com/helgagribovskaya
Фото. instagram.com/helgagribovskaya

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