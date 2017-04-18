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«Мне было интересно, что поджигали дом и тушили пенкой»: дети об автопробеге МЧС по Брестской области

18.04.2017 - 16:30

Новости Беларуси. Больше тысячи маленьких жителей Брестской области объединит в этом году автопробег МЧС. Маршрут колонны, которую возглавляет раритетный 50-летний Mercedes, пролегает через десять районов. Спасатели поедут к ребятам из детских домов семейного типа и школ-интернатов, чтобы рассказать детям о пожарной безопасности.

Первыми к масштабной акции присоединились юные брестчане. Любой желающий смог примерить экипировку и каску спасателя, а также подержать в руках арсенал сотрудника МЧС. В условиях приближенных к реальным, детям продемонстрировали и процесс тушения пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Бортник, воспитанник детского дома семейного типа:
Я узнал много полезного про пожарную безопасность. Мне было интересно, что поджигали дом и тушили пенкой. Еще я одевал костюм. И еще задавали вопросы, за которые подарки давали.

Следующая остановка автопробега – город Жабинка. Всего же колонна за три дня преодолеет около тысячи километров и сделает 10 остановок.

«Мне было интересно, что поджигали дом и тушили пенкой»: дети об автопробеге МЧС по Брестской области

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