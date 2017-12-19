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«Мы должны быть готовы действовать как днем, так и ночью». Под Брестом начались военные учения десантников

19.12.2017 - 10:40

Новости Беларуси. На свой первый полевой выход отправились под Брестом десантники. До этого все они проходили подготовку в учебных подразделениях, теперь их основная задача – реализовать полученные знания на практике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух недель бойцы оттачивают навыки тактической и огневой подготовки, вождения и специальных действий.

Александр Зеленин, командир десантно-штурмовой роты:
Здесь накрыто упражнение контрольных стрельб из стрелкового оружия для стрельбы с различными вариантами показа целей для того, чтобы военнослужащие тренировались в решении огневых задач и ведении корректировок при ведении огня.

Владимир Буснюк, командир десантно-штурмового батальона:
Мы должны быть готовы действовать как днем, так и ночью. Любая задача имеет свою специфику. И при решении этой задачи соответственно мы приравниваемся к тем условиям, которые выгодны для выполнения задач. То есть это может быть день, это может быть ночь.

Уже в конце следующей недели батальон приступит к выполнению своей первой учебно-боевой задачи. Комплексный экзамен продлится трое суток. Бойцам и командирам вместе с их небольшими подразделениями предстоит работать в засадах, искать и уничтожать объекты неприятеля и отбивать атаки на колонны.

«Мы должны быть готовы действовать как днем, так и ночью». Под Брестом начались военные учения десантников

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