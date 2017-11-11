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Мы максимально использовали материалы, которые были: закончен первый этап реставрации дворца Пусловских

11.11.2017 - 19:08

Новости Беларуси. Новая жизнь старинного дворца. В Ивацевичском районе реставрируют уникальный памятник середины XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 ноября во дворце Пусловских открыли первую временную музейную экспозицию.

Пока она состоит из пяти залов, которые еще не так давно находились в настоящем запустении. Пожар во время Второй мировой войны практически уничтожил Дворец, оставив лишь величественные стены. Остальное, в том числе и необычные стрельчатые окна, восстанавливали по фотографиям.

Владимир Казаков, директор ООО «Брестреставрацияинвест»:
Мы максимально использовали материалы, которые были. Это кирпич, который здесь присутствовал. Применяли физико-химические исследования для того, чтобы определить состав кладочного раствора.

Работы по реставрации неоготической резиденции в городке Коссово продолжаются. Например, в самом ярком белом зале оставили ниши для фресок. Вскоре сюда планируют переместить и артефакты из других белорусских замков.

Василий Черник, заместитель министра культуры Беларуси:
Местность эта очень знаковая. Здесь и родина Тадеуша Костюшко недалеко, Коссовский замок, рядом Ружанский. Это очень большое поле деятельности для туристических организаций, фирм, которые могут сюда привозить туристов не только из Республики Беларусь, но и тех, кто проезжает через нашу республику.

В ходе следующего этапа внутри дворца воссоздадут интерьеры того времени, а позже вдохнут жизнь и в парковую зону памятника архитектуры.

Мы максимально использовали материалы, которые были: закончен первый этап реставрации дворца Пусловских

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