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На белорусско-польской границе построят новый автомобильный мост

02.03.2019 - 15:16

Новости Беларуси. Новый автомобильный мост построят на границе Беларуси и Польши. Реализовать проект планируют в течение двух лет в пункте пропуска «Домачево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом договорились на встрече в Минске министры транспорта двух стран. В рамках встречи подписано и межправительственное соглашение о содержании пограничных мостов на белорусско-польской границе.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Это позволит нам разграничить меры ответственности и усовершенствовать процедуры содержания мостов, обеспечить их безопасность. Также мы обсуждали соглашение о строительстве нового автомобильного моста (погранпереход «Домачево»). В мае мы должны подписать соответствующее соглашение и приступить к строительству автодорожного моста.

Анджей Адамчик, министр инфраструктуры Польши:
Правильная коммуникация и хороший транспорт – это основа сотрудничества. Сегодня мы подняли несколько инвестиционных вопросов, например, инвестиций в строительство дороги А2, которая ведет к границе Беларуси со стороны Польши.

Стороны обсуждали и другие вопросы, которые касаются повышения пропускной способности на белорусско-польской границе.

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