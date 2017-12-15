На белорусской границе задержали эстонца, убежавшего от польских пограничников

Новости Беларуси. Гражданин Эстонии во время попытки скрыться от польских пограничников был задержан на территории Беларуси.

По информации ГПК Беларуси, инцидент произошел вечером 13 декабря в пункте пропуска «Берестовица».

45-летний эстонец ехал автостопом из Швеции. В этой стране он отбывал наказание за мелкое хулиганство.

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По информации эстонца, пограничники из Польши сказали ему, что он находится в розыске. Мужчина решил не ждать оформления и попытался скрыться на территории Беларуси, где его и задержали.

Начат административный процесс. Личность мужчины устанавливается, потому что его документы остались в Польше.

Проводится проверка.