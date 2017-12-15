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На белорусской границе задержали эстонца, убежавшего от польских пограничников

15.12.2017 - 11:25

Новости Беларуси. Гражданин Эстонии во время попытки скрыться от польских пограничников был задержан на территории Беларуси.

По информации ГПК Беларуси, инцидент произошел вечером 13 декабря в пункте пропуска «Берестовица».

45-летний эстонец ехал автостопом из Швеции. В этой стране он отбывал наказание за мелкое хулиганство.

С собой мужчина имел крупную сумму денег в разных валютах и слиток золота – здесь подробнее.

По информации эстонца, пограничники из Польши сказали ему, что он находится в розыске. Мужчина решил не ждать оформления и попытался скрыться на территории Беларуси, где его и задержали.

Начат административный процесс. Личность мужчины устанавливается, потому что его документы остались в Польше.

Проводится проверка.

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