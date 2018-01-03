﻿ На трассе М1 в результате двойного наезда погиб лежавший на дороге мужчина | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

На трассе М1 в результате двойного наезда погиб лежавший на дороге мужчина

03.01.2018 - 18:48

Новости Беларуси. В Жабинковском районе в результате двойного наезда погиб человек.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось ночью 3 января на трассе М1. 34-летний мужчина, лежавший на дороге, скончался в результате наезда двух автомобилей – Peugeot и Mercedes.

Оба водителя покинули место аварии. Их личности позже установили правоохранители. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В начале лета 2017 года в Березовском районе произошла жуткая смерть.

Трактор переехал лежащего в траве мужчину – здесь подробнее.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В Пружанском районе Volkswagen сбил на дороге зубра
СК о ночном ДТП в Бресте: водитель Audi был пьян
Фото: ГАИ Брестской области
В Ивацевичском районе Citroen сбил насмерть пенсионера
Фото: УВД Брестского облисполкома
В Ивановском районе бесправник насмерть сбил 42-летнего пешехода
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Столкновение Mazda и МАЗ в Пружанском районе: водитель легковушки погибла
Фото: СК
Автомобиль превратился в груду металла: трое молодых парней погибли в ДТП в Житковичском районе
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В Каменецком районе Audi насмерть сбила пешехода, водитель скрылся
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В Столинском районе Volkswagen насмерть сбил велосипедиста
Все новости по теме Авария в Брестской области
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru