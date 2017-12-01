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На водохранилище в Пинском районе пропали два рыбака. Поиски продолжаются

01.12.2017 - 12:47

Новости Беларуси. В Пинском районе двое мужчин ушли на рыбалку на водохранилище Погост и пропали.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, рыбаки отправились на водоем утром 30 ноября, а вечером односельчанин обратился в правоохранительные органы, так как после обеда мужчины перестали выходить на связь.

61-летний и 40-летний рыбаки уплыли на лодке-казанке. При себе имели мобильные телефоны, находились в спасательных жилетах.

Как сообщают очевидцы, на водохранилище был сильный ветер, который мог спровоцировать большую волну. Водохранилище Погост называют «белорусским Байкалом».

Милиция, МЧС и ОСВОД продолжают поиски пропавших мужчин.

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