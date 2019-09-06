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Главная Новости «24 часа» Культура К 1000-летию города Бреста

Накануне миллениума: парад оркестров и детский фестиваль «Книжный шкап» пройдут в Бресте

06.09.2019 - 10:30

Новости Беларуси. Уже в эти выходные свой 1000-летний юбилей отметит один из героических и культурных городов нашей страны, чьё название впервые упоминается в известной летописи в 1019 году. Город, который известен всему миру своими заслугами во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой дате готовились на протяжении двух лет: возводили новые здания, ремонтировали мосты, наконец жители смогли оценить одну из главных строек к празднику города – масштабную транспортную развязку Западного обхода. А учитывая географическое положение, Брест является крупным транспортным терминалом нашей страны.

И сегодня, по словам организаторов, всё готово для встречи туристов и гостей, пожелавших познакомиться с историей города. А рассказать и увидеть своими глазами, безусловно, есть что. Здесь находится немало музеев, в том числе археологический «Берестье», в котором хранятся найденные части древнего городища.

Наряду с музеями – памятники историко-культурного достояния всех белорусов, среди которых знаменитая Брестская крепость. Тысячелетию посвятят больше 2 тысяч мероприятий. Это концерты, выставки, конкурсы и даже карнавал. И уже 6 сентября старт празднику даст парад оркестров и первый международный детский фестиваль театров и книг «Книжный шкап».

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Александр Лукашенко в честь 1000-летия подарил Бресту Радзивиловскую Библию

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Новости Беларуси. 6 сентября с юбилеем жителей Бреста приехал поздравить Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На фотографии из космоса, сделанной нашим соотечественником Олегом Новицким, ночной Брест напоминает огненную птицу, расправившую крылья. Этот снимок словно отображает судьбу нашего города. Города, который не желал покоряться захватчикам и не единожды сгорал, к сожалению, дотла, но, как мифический феникс, возрождался из пепла, становясь еще красивее и сильнее.

В этот торжественный день я желаю вам сохранить уникальную атмосферу Бреста, стремление к прогрессу, умение трудиться на благо своего города и всей Беларуси, передать эти ценности своим детям, научить их так же любить малую родину и сберечь лучшие традиции на многие века вперед. И пусть ангел-хранитель, которого вы подарили городу в честь этого замечательного юбилея, защищает прошлое, настоящее, будущее. Хранит каждого из нас.



После выступления глава государства подарил Бресту и его жителям Радзивиловскую Библию. Религиозный фолиант был напечатан в XV веке в первой на территории современной Беларуси типографии. По мнению Президента, святыня будет служить оберегом для жителей приграничного Бреста.

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